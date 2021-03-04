Джо Торнтон повторил ассистентское достижение Пола Коффи в гостевых матчах НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:1.
Нападающий «Торонто» Джо Торнтон отметился результативной передачей, которая стала для него 521-й за карьеру в гостевых матчах НХЛ. По этому показателю канадский форвард вышел на пятое место в лиге, повторив результат Пола Коффи. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (896), второе место занимают Марк Мессье и Рон Фрэнсис (по 569), на четвёртом месте располагается Рэй Бурк (539).
Одним из главных героев матча стал нападающий «Торонто» Джейсон Спецца. Канадский форвард оформил ассистентский хет-трик, став пятым по возрасту (37 лет 263 дня) игроком в истории «Мэйпл Лифс» с подобным достижением.
Спецца — пятый в списке возрастных игроков «Торонто», сделавших ассистентский хет-трик
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