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Джо Торнтон повторил ассистентское достижение Пола Коффи в гостевых матчах НХЛ

Джо Торнтон повторил ассистентское достижение Пола Коффи в гостевых матчах НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:1.

Нападающий «Торонто» Джо Торнтон отметился результативной передачей, которая стала для него 521-й за карьеру в гостевых матчах НХЛ. По этому показателю канадский форвард вышел на пятое место в лиге, повторив результат Пола Коффи. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (896), второе место занимают Марк Мессье и Рон Фрэнсис (по 569), на четвёртом месте располагается Рэй Бурк (539).

Одним из главных героев матча стал нападающий «Торонто» Джейсон Спецца. Канадский форвард оформил ассистентский хет-трик, став пятым по возрасту (37 лет 263 дня) игроком в истории «Мэйпл Лифс» с подобным достижением.

Спецца — пятый в списке возрастных игроков «Торонто», сделавших ассистентский хет-трик
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