Заварухин: «Сибирь» не вовремя заболела, в начале сезона залетали какие-то непонятные голы
Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал итоги регулярного чемпионата КХЛ-2020/2021, по итогам которого команда не попала в плей-офф.
«Коронавирус нас сильно подкосил. Невовремя заболели перед стартом сезона. Мы проверяли ребят с тренером по физподготовке, смотрели весовые показатели. Возрастные игроки прошли это заболевание тяжелее. Плюс уверенности не было в начале регулярного чемпионата, старт сезона был неуверенный. Сказалась и чехарда с вратарями. Сейчас смотришь — залетали какие-то непонятные голы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Ранее неудачный итог сезона объяснил генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский.
Фастовский: первое звено целый месяц не могло прийти в норму, не выдерживало три периода
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