Заварухин: «Сибирь» не вовремя заболела, в начале сезона залетали какие-то непонятные голы

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал итоги регулярного чемпионата КХЛ-2020/2021, по итогам которого команда не попала в плей-офф.

«Коронавирус нас сильно подкосил. Невовремя заболели перед стартом сезона. Мы проверяли ребят с тренером по физподготовке, смотрели весовые показатели. Возрастные игроки прошли это заболевание тяжелее. Плюс уверенности не было в начале регулярного чемпионата, старт сезона был неуверенный. Сказалась и чехарда с вратарями. Сейчас смотришь — залетали какие-то непонятные голы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Ранее неудачный итог сезона объяснил генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский.