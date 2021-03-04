Фастовский: ведём переговоры с Ли и Гуркиным, с Сятери хотим продлить контракт

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о селекционной работе клуба в предстоящее межсезонье.

«Наша задача — определить круг игроков, с кем бы мы хотели продлить контракты, а дальше будем смотреть, кто будет заменой. Могу сказать только то, что команда обновится существенно. Она омолодится? Безусловно, это однозначный подход на межсезонье.

Есть известные трудности, потому что до 28 лет права на игроков принадлежат их предыдущим клубам. Есть наши, свои игроки, с которыми мы ведём переговоры, кого мы хотим продлить — с игроками других команд мы не имеем права пока разговаривать. Если вы спросите про Олега Ли и Ефима Гуркина, то мы ведём переговоры. Харри Сятери? При всех прочих, мы заинтересованы, чтобы продлить с ним контракт», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.