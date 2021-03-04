Вайсфельд — об удалении Овечкина: «5+20» по правилам ИИХФ. Это колющий удар

Экс-арбитр, бывший генеральный менеджер многих клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1 Б).

В третьем периоде матча между Овечкиным и форвардом «мишек» Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин ударил американского оппонента клюшкой между ног. Оба получили по двухминутному удалению.

«Это колющий удар. По правилам ИИХФ, по которым судят арбитры КХЛ, игрок за это действие получает штраф до конца игры – «5+20». А дальнейшие санкции выносятся согласно дисциплинарному регламенту лиги. Но как это нарушение оценивается в НХЛ, я сказать не готов», – цитирует Вайсфельда РИА «Новости».