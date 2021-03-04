Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вопрос о главном тренере и генеральном директоре «Сибири» может решиться в апреле

Вопрос о главном тренере и генеральном директоре «Сибири» может решиться в апреле
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский прокомментировал решение вопроса о будущем главного тренера команды Николая Заварухина, а также собственные перспективы остаться в клубе.

«Все решения по главному тренеру и генеральному директору находятся в компетенции попечительского совета клуба. Он, по традиции, собирается примерно в середине апреля, если не будет каких-то экстренных тем. Именно тогда и стоит ждать формальных подтверждений и какого-то направления движения. Но, конечно, эта информация может появиться и раньше. Для этого нужно, чтобы члены попечительского совета обсудили отношение к двум основным персоналиям в клубе и дали какую-то информацию, как нам жить дальше, к чему готовиться.

Я хочу подчеркнуть, что хоккейный клуб «Сибирь» — это профессиональная организация, которая не может зависеть от конкретных людей. Клуб продолжает жить, он не может останавливаться, он должен постоянно развиваться и идти дальше. Не может всё зависеть от кого-то конкретного, будь то главный тренер или генеральный директор.

Какую оценку поставить команде и тренерскому штабу? Всё определяется результатом, всё остальное — лирика. Только результат определяет дальнейшую судьбу. Ясно, что итоги сезона неудовлетворительные. Именно поэтому эти вопросы и возникли. Тут другой оценки быть не может. Да, мы не выполнили задачу на сезон», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Заварухин: есть желание остаться в «Сибири». Моя система подготовки работает
Фастовский и Заварухин провалились, но заслужили ещё один шанс? Что не так с «Сибирью»
Разбираемся в причинах неожиданного провала новосибирской команды.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021