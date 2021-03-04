Вопрос о главном тренере и генеральном директоре «Сибири» может решиться в апреле

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский прокомментировал решение вопроса о будущем главного тренера команды Николая Заварухина, а также собственные перспективы остаться в клубе.
«Все решения по главному тренеру и генеральному директору находятся в компетенции попечительского совета клуба. Он, по традиции, собирается примерно в середине апреля, если не будет каких-то экстренных тем. Именно тогда и стоит ждать формальных подтверждений и какого-то направления движения. Но, конечно, эта информация может появиться и раньше. Для этого нужно, чтобы члены попечительского совета обсудили отношение к двум основным персоналиям в клубе и дали какую-то информацию, как нам жить дальше, к чему готовиться.
Я хочу подчеркнуть, что хоккейный клуб «Сибирь» — это профессиональная организация, которая не может зависеть от конкретных людей. Клуб продолжает жить, он не может останавливаться, он должен постоянно развиваться и идти дальше. Не может всё зависеть от кого-то конкретного, будь то главный тренер или генеральный директор.
Какую оценку поставить команде и тренерскому штабу? Всё определяется результатом, всё остальное — лирика. Только результат определяет дальнейшую судьбу. Ясно, что итоги сезона неудовлетворительные. Именно поэтому эти вопросы и возникли. Тут другой оценки быть не может. Да, мы не выполнили задачу на сезон», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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