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Голкиперы Картер Харт и Тристан Джерри заключили пари на Lamborghini

Голкиперы Картер Харт и Тристан Джерри заключили пари на Lamborghini
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт и его коллега по амплуа из «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри заключили пари, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В рамках спора игроки договорились, что вратарь, одержавший наибольшее количество побед в очных встречах, летом на неделю получит в распоряжение автомобиль Lamborghini Huracan Performante. Это модель 2018 года. Цена автомобиля составляет $ 339 тыс… Отмечается, что у игроков есть знакомый совладелец автосалона Sherwood Motorcars. Он предложил хоккеистам решить, кто из них получит автомобиль в межсезонье.

Стоит заметить, что команды выступают в одном дивизионе (Восточном), являясь принципиальными соперниками в борьбе за плей-офф.

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