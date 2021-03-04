Кокарев: «Динамо» стабильно побеждало ЦСКА и СКА в последние месяцы регулярки. Это важно

Нападающий системы московского «Динамо» Денис Кокарев поделился мнением о перспективах клуба КХЛ в плей-офф.
«Всех порадовало, как главная команда нашей системы подошла к розыгрышу Кубка Гагарина. «Динамо» провело регулярный чемпионат КХЛ по восходящей, было видно, что идет работа внутри команды, она набирает потенциал.
В плане психологии очень важно, что в последние месяцы регулярного чемпионата мы стабильно побеждали и ЦСКА, и СКА – главных конкурентов на Западе. Это обнадёживает, но в то же время нужно помнить, что в плей-офф все начинается заново – и все успехи регулярки нужно забыть.
«Северсталь» нам не соперник? Почему, в плей-офф любой соперник требует уважения. В Череповце рабочая, кусачая команда. Но у «Динамо» отличный потенциал, есть явные лидеры, поэтому верю в родную команду», – цитирует Кокарева Russia-Hockey.
- 4 марта 2021
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