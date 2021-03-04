Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кокарев: «Динамо» стабильно побеждало ЦСКА и СКА в последние месяцы регулярки. Это важно

Кокарев: «Динамо» стабильно побеждало ЦСКА и СКА в последние месяцы регулярки. Это важно
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий системы московского «Динамо» Денис Кокарев поделился мнением о перспективах клуба КХЛ в плей-офф.

«Всех порадовало, как главная команда нашей системы подошла к розыгрышу Кубка Гагарина. «Динамо» провело регулярный чемпионат КХЛ по восходящей, было видно, что идет работа внутри команды, она набирает потенциал.

В плане психологии очень важно, что в последние месяцы регулярного чемпионата мы стабильно побеждали и ЦСКА, и СКА – главных конкурентов на Западе. Это обнадёживает, но в то же время нужно помнить, что в плей-офф все начинается заново – и все успехи регулярки нужно забыть.

«Северсталь» нам не соперник? Почему, в плей-офф любой соперник требует уважения. В Череповце рабочая, кусачая команда. Но у «Динамо» отличный потенциал, есть явные лидеры, поэтому верю в родную команду», – цитирует Кокарева Russia-Hockey.

Кровопусков: у московского «Динамо» нет претензий к работе Крикунова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021