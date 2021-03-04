Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Харт — о споре с Джерри: предстоит сыграть ещё пять раз. Пока веду в счёте

Харт — о споре с Джерри: предстоит сыграть ещё пять раз. Пока веду в счёте
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт поделился мнением о споре с вратарём «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри. В рамках спора игроки договорились, что вратарь, одержавший наибольшее количество побед в очных встречах, летом на неделю получит в распоряжение автомобиль Lamborghini Huracan Performante.

«Мы вместе занимаемся и тренируемся. Мы друзья. Вне площадки. А ещё мы играем друг против друга. И это не просто интересно – это настоящее соревнование. Мы играем на победу, обостряем конкуренцию между нами, вместе тренируемся, и поэтому нам так интересно. Мы следим, кто из нас вырывается вперёд, кто кого обыгрывает и обсуждаем результаты между играми. Сейчас я впереди. Нам предстоит сыграть ещё пять раз. Пока я веду в счёте», – цитирует Харта официальный сайт НХЛ в русской версии.

В трёх матчах с «Питтсбургом» Харт одержал две победы. Всего он провёл 13 матчей, отражая в среднем 89,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,48.

Голкиперы Картер Харт и Тристан Джерри заключили пари на Lamborghini
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021