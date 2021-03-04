Харт — о споре с Джерри: предстоит сыграть ещё пять раз. Пока веду в счёте

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт поделился мнением о споре с вратарём «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри. В рамках спора игроки договорились, что вратарь, одержавший наибольшее количество побед в очных встречах, летом на неделю получит в распоряжение автомобиль Lamborghini Huracan Performante.

«Мы вместе занимаемся и тренируемся. Мы друзья. Вне площадки. А ещё мы играем друг против друга. И это не просто интересно – это настоящее соревнование. Мы играем на победу, обостряем конкуренцию между нами, вместе тренируемся, и поэтому нам так интересно. Мы следим, кто из нас вырывается вперёд, кто кого обыгрывает и обсуждаем результаты между играми. Сейчас я впереди. Нам предстоит сыграть ещё пять раз. Пока я веду в счёте», – цитирует Харта официальный сайт НХЛ в русской версии.

В трёх матчах с «Питтсбургом» Харт одержал две победы. Всего он провёл 13 матчей, отражая в среднем 89,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,48.