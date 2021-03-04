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КХЛ отменила «5+20» Орлова и оштрафовала Радила за нарушение на Сошникове

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги разобрал эпизоды из матчей плей-офф, которые состоялись 3 марта.

Защитник «Торпедо» Михаил Орлов был наказан большим штрафом до конца матча с «Ак Барсом», а нападающий «Спартака» Лукаш Радил получил «5+20» на нарушение против форварда ЦСКА Никиты Сошникова.

1. «Ак Барс» — «Торпедо». Время – 17:38. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Михаила Орлова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

2. ЦСКА – «Спартак». Время – 20:05. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Лукаша Радила по п.1.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу (Игра высоко поднятой клюшкой).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.