Роман Крамарь сменил отца Дмитрия Лугина на посту исполнительного директора «Амура»

Роман Крамарь назначен новым исполнительным директором «Амура», сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

На этой должности функционер сменит Евгения Лугина, отца нападающего «тигров» Дмитрия Лугина. Отмечается, что Крамарь закончил Московский городской педагогический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» и ранее работал на руководящих позициях в различных компаниях, а с сентября 2020 – в должности финансового директора «Амура».

«Евгений Дмитриевич Лугин, ранее работавший в должности исполнительного директора клуба, переходит на руководящий пост в структуре Министерства спорта Хабаровского края. ХК «Амур» благодарит Евгения Дмитриевича Лугина за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.