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Разин: Яшкин забил в стиле Михайлова. С ним можно разменяться, если он полезет в драку

Разин: Яшкин забил в стиле Михайлова. С ним можно разменяться, если он полезет в драку
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (0:1, 0-1 в серии) проанализировал итоги встречи.

«Мы провалили первый период, ребята очень сильно волновались. Даже я немножко волновался. Во втором периоде мы немножко раскрепостились. Жалко, что пропустили. Но там мастерство Яшкина сыграло свою роль. Он забил в стиле Бориса Петровича Михайлова. В третьем периоде мы перехватили инициативу. Жалко, что не забили, но серия только начинается. В любом случае нам для победы нужно победить в четырёх матчах.

Стычки с соперниками? У нас в команде есть установка. Если Яшкин полезет в драку, то нашему игроку с ним можно разменяться. Другое дело, что вряд ли он полезет», — сказал Разин в студии «Матч ТВ».

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