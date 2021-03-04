Разин: Яшкин забил в стиле Михайлова. С ним можно разменяться, если он полезет в драку

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (0:1, 0-1 в серии) проанализировал итоги встречи.
«Мы провалили первый период, ребята очень сильно волновались. Даже я немножко волновался. Во втором периоде мы немножко раскрепостились. Жалко, что пропустили. Но там мастерство Яшкина сыграло свою роль. Он забил в стиле Бориса Петровича Михайлова. В третьем периоде мы перехватили инициативу. Жалко, что не забили, но серия только начинается. В любом случае нам для победы нужно победить в четырёх матчах.
Стычки с соперниками? У нас в команде есть установка. Если Яшкин полезет в драку, то нашему игроку с ним можно разменяться. Другое дело, что вряд ли он полезет», — сказал Разин в студии «Матч ТВ».
- 4 марта 2021
-
14:00
-
13:36
-
13:20
-
13:12
-
12:50
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:02
-
11:00
-
10:53
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:10
-
09:52
-
09:35
-
09:20
-
09:11
-
08:53
-
08:39
-
08:31
-
08:20
-
08:16
-
08:07
-
07:58
-
07:15
-
06:59
-
06:48
-
06:44
-
06:32
-
06:10
- 3 марта 2021
-
23:49