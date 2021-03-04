Джерри — о споре с Хартом: таких машин крайне мало, так что предложение очень интересное

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри поделился мнением о споре с вратарём «Филадельфии Флайерз» Картером Хартом. В рамках спора игроки договорились, что вратарь, одержавший наибольшее количество побед в очных встречах, летом на неделю получит в распоряжение автомобиль Lamborghini Huracan Performante.

«Таких машин крайне мало, так что предложение очень интересное. Можно будет приезжать на нём на наши совместные тренировки, чтобы подразнить проигравшего. Это ещё один стимул. Хорошо, что мы соревнуемся друг с другом и ищем дополнительные стимулы.

Например, спорим на ужин. Приятно, когда градус борьбы повышается, хочется победить ещё сильнее, особенно в матчах «Пингвинз» и «Флайерз». Это несколько меняет ситуацию», – цитирует Джерри официальный сайт НХЛ в русской версии.