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«Металлург» — «Барыс»: стали известны составы команд на второй матч серии

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:

Олкинуора (Кошечкин);

Дронов — Хольм, Чибисов — Прохоркин — Плотников;

Минулин — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;

Хлыстов — Мартынов, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;

Николаев, Рожков, Кошелев — Неколенко — Голдобин.

«Барыс»:

Ортио (Карлссон);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Сагадеев — Акользин;

Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Виделль — Михайлис;

Мусоров, Шевченко — Шестаков — Петухов.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.