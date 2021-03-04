«Металлург» — «Барыс»: стали известны составы команд на второй матч серии

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Металлург»:
Олкинуора (Кошечкин);
Дронов — Хольм, Чибисов — Прохоркин — Плотников;
Минулин — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;
Хлыстов — Мартынов, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;
Николаев, Рожков, Кошелев — Неколенко — Голдобин.
«Барыс»:
Ортио (Карлссон);
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;
Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Сагадеев — Акользин;
Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Виделль — Михайлис;
Мусоров, Шевченко — Шестаков — Петухов.
Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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