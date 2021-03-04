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«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Найт: Дацюк очень опасен. Он является большой частью «Автомобилиста»

Найт: Дацюк очень опасен. Он является большой частью «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от второго матча серии плей-офф КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (1-0).

«Думаю, первый матч получился очень хорошим. Мы здорово играли с самого начала встречи, с первой же смены. Нужно отдать им должное, они хорошо действовали. Игра была плотной. Нам удалось реализовать моменты в большинстве. Но в равных составах играли практически на равных.

Павел Дацюк — один из самых грамотных игроков, это не уходит с возрастом. Он играет на очень высоком уровне, это достойно уважения. Владея шайбой, всегда грамотно ей распоряжается, и он очень опасен. Он отлично действует во всех трёх зонах, здорово обороняется. Несомненно, он является большой частью их команды.

Каждая игра в плей-офф очень важна. Мы не хотим проигрывать дома, а они не хотят уезжать с двумя поражениями. Мы ждём хорошей игры от противника, мощного старта. Нам нужно быть готовыми. Все 60 минут будут непростыми», — приводит слова Найта официальная страница «ястребов» в YouTube.

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