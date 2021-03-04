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Источник: переговоры Овечкина с «Вашингтоном» о продлении контакта отложены до апреля

Источник: переговоры Овечкина с «Вашингтоном» о продлении контакта отложены до апреля
Хоккей / НХЛ 0

Знаменитый спортивный журналист Боб Маккензи сообщил, что переговоры о заключении нового контракта между нападающим Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталз» отложены до апреля.

«В течение сезона было несколько разговоров между Алексом Овечкиным, который лично представляет свои интересы, и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. Они говорили ранее в этом сезоне. Они решили возобновить переговоры в апреле. На данный момент никто не обеспокоен ситуацией.

Овечкин хочет быть в «Кэпиталз». Они хотят, чтобы он остался. Вопрос, я полагаю, заключается в том, насколько сумма, которую он рассчитывает получить, чтобы остаться в клубе, выше его нынешней зарплаты в $ 9,5 млн, а также в том, сколько лет он хочет играть», – сказал Маккензи в эфире NBCSN.

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