Александр Овечкин избежал дисквалификации за удар соперника клюшкой в пах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой в матче с «Бостон Брюинз» (2:1 Б). Об этом сообщает пресс-служба департамента НХЛ по безопасности игроков в «Твиттере».
Российский форвард за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». В третьем периоде матча между Овечкиным и форвардом «Бостона» Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин ударил оппонента клюшкой между ног. Оба получили по двухминутному удалению.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана. За «Бостон» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.
Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Вашингтон» 8 марта сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» примет «Нью-Джерси Дэвилз».
- 4 марта 2021
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