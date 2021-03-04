Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» — «Барыс»: хозяева сравняли счёт после ошибки голкипера Йони Ортио

«Металлург» — «Барыс»: хозяева сравняли счёт после ошибки голкипера Йони Ортио
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает казахстанский «Барыс» (1:1, завершился второй период).

В середине второго периода счёт сравнял в большинстве нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил, которому ассистировал Сергей Мозякин. Форварды магнитогорского клуба воспользовались грубой ошибкой голкипера «Барыса» Йони Ортио, который не смог выбросить шайбу из своей зоны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Олкинуора (Кошечкин);
Дронов — Хольм, Чибисов — Прохоркин — Плотников;
Минулин — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;
Хлыстов — Мартынов, Мозякин — Нестрашил — Карпов;
Николаев, Рожков, Кошелев — Неколенко — Голдобин.

«Барыс»:

Ортио (Карлссон);
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;
Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Сагадеев — Акользин;
Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Виделль — Михайлис;
Мусоров, Шевченко — Шестаков — Петухов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021