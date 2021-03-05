Кольцов – о «Салавате»: ничего страшного не случилось, но и сенсации тоже не произошло

Двукратный чемпион России в составе «Салавата Юлаева», двукратный обладатель «Золотого шлема» Кирилл Кольцов прокомментировал результат первого матча и ход серии Восточной конференции между уфимцами и челябинским «Трактором». В первой игре «Трактор» оказался сильнее (3:1) и повёл в противостоянии – 1-0.

«Хочу поздравить всех уфимских болельщиков со стартом хоккейного праздника и с началом плей-офф. Что касается первой игры, то выскажу своё личное мнение и свою точку зрения. Ничего страшного не случилось, это лишь первый матч серии. Но и сенсации тоже не произошло, как пишут некоторые издания. «Трактор» укомплектован во всех линиях так же, как и «Салават Юлаев». Думаю, разница только в наличие в составе уфимцев форварда Теэму Хартикайнена.

Как мне сама игра? Уральский клуб привычно затягивал соперника в полутемп, выбраться из этого болота во время игры очень сложно. Очевидно, что второму, третьему и четвёртом звеньям «Салавата», особенно крайним нападающим, нужно оказывать большее давление на оборону челябинцев. На данный момент Бэйлен, Пилут и Ко находятся в комфортных для себя условиях. Уверен, что если крайние нападающие будут играть агрессивно и заканчивать силовые приёмы, то оборона соперника постепенно начнёт допускать ошибки. Тем более в «Салавате» есть игроки, которые могут и должны это делать.

Защитникам нужно больше помогать в атаке, а не стоять на синей линии. Нужно двигаться. Да, есть вероятность нарваться на контратаку, но, думаю, тренерский штаб в состоянии донести до них, когда нужно поддерживать атаку, а когда нет. Метсола допустил пару ошибок? Не думаю, что есть его вина. Забивая один гол, сложно выиграть матч. Сейчас я не вижу смысла обсуждать игру вратаря. Команда в нём уверена, Юха давно всем всё доказал и будет играть на своём уровне.

Не вижу ничего критичного. Помню, однажды мы в «Салавате» начали плей-офф с двух домашних поражений от «Торпедо», но в итоге всё закончилось серебряными медалями. Поддерживаем нашу команду и верим, что этой весной хоккейные матчи в столице Башкортостана будут идти как можно дольше. Будем надеяться, что до второй половины апреля. Думаю, что всё у нашей команды получится», – сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.