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Канадский тренер «Металлурга» Майкл Пелино спел гимн России перед матчем с «Барысом»

Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает казахстанский «Барыс» (1:1, идёт третий период).

Перед началом встречи канадский ассистент главного тренера «Металлурга» Майкл Пелино спел гимн России. 61-летний специалист вернулся в магнитогорский клуб по ходу регулярного чемпионата, подписав контракт до конца сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Олкинуора (Кошечкин);

Дронов — Хольм, Чибисов — Прохоркин — Плотников;

Минулин — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;

Хлыстов — Мартынов, Мозякин — Нестрашил — Карпов;

Николаев, Рожков, Кошелев — Неколенко — Голдобин.

«Барыс»:

Ортио (Карлссон);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Сагадеев — Акользин;

Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Виделль — Михайлис;

Мусоров, Шевченко — Шестаков — Петухов.