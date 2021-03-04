Михайлис: «Барыс» надеется на Валка, Сведберга не стоит ждать в плей-офф

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат второго матча серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-1 — в серии).

«Хорошая жёсткая игра, много силовой борьбы. Видно, что наша команда настроена по-боевому, ощущалось и в раздевалке, и на площадке. Ортио после травмы здорово отыграл. Благодаря ему и всей команде нам досталась победа. Спасибо парням за волю к победе, самоотдачу.

Не думаю, что в первой встрече надо было сразу выпускать Ортио. Решили дать сыграть Хенрику Карлссону, который много играл в регулярке, но после нелепой пропущенной шайбы выпустили Йони. На Валка мы надеемся, Сведберга скорее всего не стоит ждать в плей-офф. Асетову и Данияру дали отдохнуть, очень большая нагрузка. В последней игре с Магнитогорском Асетов подсел. Данияр тоже молодой парень.

Каждый хоккеист должен уметь постоять за себя. Не обязательно нужен такой человек, как Дамир Рыспаев. Это может быть и Акользин, Петухов. У нас есть ребята, которые могут постоять за команду», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.