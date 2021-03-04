СКА — «Динамо» Мн: Владимир Ткачёв оформил в первом периоде ассистентский хет-трик

Санкт-Петербургский СКА принимает минское «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По ходу второго периода счёт — 4:2. Коллектив Валерия Брагина ведёт в серии 1-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Одним из главных героев первого периода стал форвард «армейцев» Владимир Ткачёв, оформивший ассистентский хет-трик. 25-летний хоккеист помог отличиться Йоонасу Кемппайнену и дважды Евгению Кетову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.