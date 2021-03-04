Е. Свечникова вызвали в основу «Детройта». Он впервые может сыграть против брата в НХЛ
Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников вызван из запасного состава команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
24-летний хоккеист доступен для следующего матча регулярного чемпионата НХЛ, который «Детройт» 6 марта проведёт в Роли с «Каролиной Харрикейнз». Таким образом, Евгений впервые может сыграть против младшего брата — Андрея Свечникова, который выступает за «Каролину».
В нынешнем сезоне Евгений Свечников принял участие в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 2 шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».
20-летний Андрей Свечников в 22 матчах набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.
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