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Е. Свечникова вызвали в основу «Детройта». Он впервые может сыграть против брата в НХЛ

Е. Свечникова вызвали в основу «Детройта». Он впервые может сыграть против брата в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников вызван из запасного состава команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

24-летний хоккеист доступен для следующего матча регулярного чемпионата НХЛ, который «Детройт» 6 марта проведёт в Роли с «Каролиной Харрикейнз». Таким образом, Евгений впервые может сыграть против младшего брата — Андрея Свечникова, который выступает за «Каролину».

В нынешнем сезоне Евгений Свечников принял участие в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 2 шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».

20-летний Андрей Свечников в 22 матчах набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.

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