Линейный арбитр потерял сознание во время матча «Авангард» — «Автомобилист»

«Авангард» принимает екатеринбургский «Автомобилист» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По ходу первого периода счёт — 3:3. Коллектив Боба Хартли ведёт в серии 1-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале третьего периода линейный арбитр встречи Юрий Иванов подъехал к скамейке омского клуба и потерял сознание. После оказания медицинской помощи он покинул лёд на носилках.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.