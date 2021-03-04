СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии. Команды забросили 10 шайб
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:4 (4:2, 0:0, 1:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Одним из главных героев встречи стал форвард «армейцев» Владимир Ткачёв, в активе которого четыре результативные передачи. По 3 очка в составе победителей набрали Евгений Кетов (2+1) и Йоонас Кемппайнен (1+2). Голкипер СКА Александр Самонов отразил 27 бросков. У минчан шайбы забросили Шейн Принс, Брэндон Козун, Илья Усов и Бреннан Менелл.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в столице Беларуси 6 марта.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Кемппайнен (Кетов, Ткачёв) – 01:04' (5x5) 2:0 Кетов (Ткачёв, Кемппайнен) – 10:25' (5x5) 3:0 Морозов – 14:59' (5x5) 3:1 Принс (Паре) – 15:38' (5x5) 3:2 Козун (Менелл) – 17:02' (5x4) 4:2 Кетов (Ткачёв, Кирсанов) – 18:22' (5x5) 4:3 Усов – 45:45' (5x4) 4:4 Менелл (Принс) – 52:08' (5x4) 5:4 Бурдасов (Кемппайнен, Ткачёв) – 53:47' (5x4) 6:4 Подколзин (Кетов, Кемппайнен) – 58:26' (en)
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