СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии. Команды забросили 10 шайб

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:4 (4:2, 0:0, 1:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «армейцев» Владимир Ткачёв, в активе которого четыре результативные передачи. По 3 очка в составе победителей набрали Евгений Кетов (2+1) и Йоонас Кемппайнен (1+2). Голкипер СКА Александр Самонов отразил 27 бросков. У минчан шайбы забросили Шейн Принс, Брэндон Козун, Илья Усов и Бреннан Менелл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в столице Беларуси 6 марта.