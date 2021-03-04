«Северсталь» в гостях уверенно обыграла московское «Динамо» и сравняла счёт в серии

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
По два очка в составе победителей набрали Никита Гуслистов (1+1) и Шон Лалонд (1+1). Шайбы у «Северстали» также забросили Александр Петунин, Йоонас Няттинен и Владислав Кодола. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 31 бросок. У «Динамо» отличились Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, «Северсталь» сравняла счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья игра пройдёт в Череповце 6 марта.
- 4 марта 2021
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