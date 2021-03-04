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«Северсталь» в гостях уверенно обыграла московское «Динамо» и сравняла счёт в серии

«Северсталь» в гостях уверенно обыграла московское «Динамо» и сравняла счёт в серии
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

По два очка в составе победителей набрали Никита Гуслистов (1+1) и Шон Лалонд (1+1). Шайбы у «Северстали» также забросили Александр Петунин, Йоонас Няттинен и Владислав Кодола. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 31 бросок. У «Динамо» отличились Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Северсталь» сравняла счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья игра пройдёт в Череповце 6 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов (Макеев) – 15:23' (5x5)   1:1 Шипачёв (Кагарлицкий, Сергеев) – 24:14' (5x4)   1:2 Петунин (Лалонд) – 30:41' (5x5)   1:3 Лалонд (Капустин, Гуслистов) – 35:53' (5x5)   2:3 Кагарлицкий (Яшкин) – 39:50' (5x4)   2:4 Няттинен (Лишка) – 43:18' (5x5)   2:5 Кодола – 53:09' (5x5)
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