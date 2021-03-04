Судьи отменили два гола «Автомобилиста» в матче с «Авангардом» из-за положения вне игры
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
В этой встрече арбитры отменили две шайбы гостей из-за положения вне игры. В середине второго периода была не засчитана шайба канадского форварда «Автомобилиста» Питера Холланда. А в концовке третьей двадцатиминутки судьи определили офсайд после видеопросмотра гола Анатолия Голышева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.
Шайба Ковальчука принесла «Авангарду» победу во втором матче серии с «Автомобилистом»
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