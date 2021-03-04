Крикунов: сказал игрокам «Динамо», чтобы головой об стену постучали

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат второго матча серии с «Северсталью» (2:5, 1-1 — в серии).

«Ещё утром на раскатке просили ребят собраться, потому что катались так, словно недооценили соперника. Это всё и перешло на игру. В первом периоде имели четыре выхода «два в один» — не забили ни одного гола. А когда нет полной собранности, тогда и шайба не летит в ворота. Имели достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого.

Ну и подарили сопернику шайбы. Три гола «Северстали» после подправлений – сначала Гуслистов, потом Петунин, потом Кагарлицкий в свои ворота. Проиграли свой пятак. То, что было хорошо в первом матче, сегодня не выполнили. Мы видели ошибки, которые команда сделала в третьем периоде. Они выдавали такие передачи… Скорее всего, хотели отыграться, а получилось всё наоборот.

Какие основания были недооценивать «Северсталь» после такого первого матча? Они считают, что раз они заняли третье место в регулярном чемпионате, то они выше соперника. Мы говорили им, что в плей-офф идут совсем другие матчи. Это игры на вылет. Посмотрите: они заблокировали 16 бросков по воротам – мы только семь. Если хотим выиграть, должны сделать всё от начала до конца.

Что надо сделать, чтобы перезагрузить команду? Им надо голову взять в руки и тряхануть. Я сказал, чтобы взяли и головой об стену постучали. Надо уже понимать, что это не чемпионат. Тут нет права на такие ошибки. Если оборона играет, она должна играть на ноль. Всем надо играть в обороне, все хотят бегать и забивать, но в защите нужно отрабатывать, это и нападающих тоже касается», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.