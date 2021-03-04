Питерс — о двух отменённых голах: если честно, оба момента на тоненького, но так вышло

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат второго матча серии с «Авангардом» (3:4, 0-2 — в серии).

«Я бы не сказал, что в игре в большинстве «Авангард» превосходил нас, мы также создавали моменты. Мне очень нравится, как Щемеров играет «5 на 5», и к нему нет вопросов по игре в большинстве. Саша провёл отличный сезон в «Горняке» и заслужил это место в составе.

В это время года все должны играть на максимуме. Согласен, сегодня звено Протаповича мне очень понравилось. И Саша, и Стёпа Хрипунов сегодня показали отличную игру. Но я не хочу выделять кого-то одного, все должны демонстрировать максимум усилий в плей-офф.

Два удачных запроса «Авангарда» на положение вне игры? Это хорошая работа видеотренера соперника, который сообщал информацию на тренерский мостик. Но, если честно, оба этих гола на тоненького, такие ситуации достаточно сложные. Мне казалось, что в обоих случаях у нас был шанс, чтобы гол засчитали. А такие ситуации, как во втором отменённом голе, они по разному воспринимаются дома и на выезде. Когда долго просматривали этот момент, мы рассчитывали, что шайбу засчитают. Но вот так вышло», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.