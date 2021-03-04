Шинкевич: у «Динамо» Мн был какой-то недонастрой, надо биться 60 минут, не проваливаться
Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич прокомментировал результат второго матча серии со СКА (4:6).
«Игра была сложной, особенно первый период. СКА задал хороший темп, мы сыграли неудачно, пропустили много голов. Пришлось догонять, парни молодцы, собрались, догнали, но сегодня мы проиграли.
Сегодня был какой-то недонастрой, все шайбы пропустили в первом периоде. Надо настраиваться лучше, биться все 60 минут, не проваливаться.
Удалились, соперник реализовал большинство, тут сложно что-то предугадать, их было больше. Получили удаление, СКА нас наказал», — передаёт слова Шинкевича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в столице Беларуси 6 марта.
СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии. Команды забросили 10 шайб
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:34
-
21:05
-
20:31
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:39
-
18:47
-
18:26
-
18:04
-
17:46
-
16:55
-
16:50
-
16:10
-
15:45
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:36
-
13:20
-
13:12
-
12:50
-
12:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам