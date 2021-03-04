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Шинкевич: у «Динамо» Мн был какой-то недонастрой, надо биться 60 минут, не проваливаться

Шинкевич: у «Динамо» Мн был какой-то недонастрой, надо биться 60 минут, не проваливаться
Хоккей / КХЛ 0

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич прокомментировал результат второго матча серии со СКА (4:6).

«Игра была сложной, особенно первый период. СКА задал хороший темп, мы сыграли неудачно, пропустили много голов. Пришлось догонять, парни молодцы, собрались, догнали, но сегодня мы проиграли.
Сегодня был какой-то недонастрой, все шайбы пропустили в первом периоде. Надо настраиваться лучше, биться все 60 минут, не проваливаться.

Удалились, соперник реализовал большинство, тут сложно что-то предугадать, их было больше. Получили удаление, СКА нас наказал», — передаёт слова Шинкевича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в столице Беларуси 6 марта.

СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии. Команды забросили 10 шайб
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