Шипачёв – о 2:5: не знаю, что случилось с «Динамо». Вышли на матч неготовыми

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат второго матча серии с «Северсталью» (2:5).

«Вышли на игру…Как оказалось, неготовыми. Не знаю, что случилось с командой. Совершали глупые ошибки, дарили шайбы сопернику. В связи с этим проиграли игру. Готовимся к следующей игре.

Будем разбираться, что случилось в третьем периоде. Счёт на табло – в серии 1-1. У нас нет другого выхода – мы хотим играть и выигрывать – нужно выполнять тренерскую установку. Не будем сейчас ничего пороть по горячке. Тренерский штаб укажет нам на наши ошибки. Завтра будет собрание – нам всё расскажут», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Таким образом, «Северсталь» сравняла счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья игра пройдёт в Череповце 6 марта.