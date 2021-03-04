Шипачёв – о 2:5: не знаю, что случилось с «Динамо». Вышли на матч неготовыми

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат второго матча серии с «Северсталью» (2:5).
«Вышли на игру…Как оказалось, неготовыми. Не знаю, что случилось с командой. Совершали глупые ошибки, дарили шайбы сопернику. В связи с этим проиграли игру. Готовимся к следующей игре.
Будем разбираться, что случилось в третьем периоде. Счёт на табло – в серии 1-1. У нас нет другого выхода – мы хотим играть и выигрывать – нужно выполнять тренерскую установку. Не будем сейчас ничего пороть по горячке. Тренерский штаб укажет нам на наши ошибки. Завтра будет собрание – нам всё расскажут», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Таким образом, «Северсталь» сравняла счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья игра пройдёт в Череповце 6 марта.
- 4 марта 2021
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