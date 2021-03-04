Хартли: видеотренеры «Авангарда» вновь доказали, что я не зря им доверяю
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат второго матча серии с «Автомобилистом» (4:3). В этой встрече арбитры отменили две шайбы екатеринбургского клуба из-за положения вне игры.
«Тяжёлая победа, но это победа. Самое главное, что мы ведём 2-0 в серии. Во втором периоде мы усложнили себе жизнь, но нужно отдать должное противнику, они классно работали. Стоит отметить наших двух видеотренеров, они проделывают невероятную работу и сегодня себя здорово проявили. Я знаю их очень давно и сегодня они вновь доказали, что я не зря им доверяю», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.
Шайба Ковальчука принесла «Авангарду» победу во втором матче серии с «Автомобилистом»
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