Хартли: видеотренеры «Авангарда» вновь доказали, что я не зря им доверяю

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат второго матча серии с «Автомобилистом» (4:3). В этой встрече арбитры отменили две шайбы екатеринбургского клуба из-за положения вне игры.

«Тяжёлая победа, но это победа. Самое главное, что мы ведём 2-0 в серии. Во втором периоде мы усложнили себе жизнь, но нужно отдать должное противнику, они классно работали. Стоит отметить наших двух видеотренеров, они проделывают невероятную работу и сегодня себя здорово проявили. Я знаю их очень давно и сегодня они вновь доказали, что я не зря им доверяю», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.