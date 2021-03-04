Ткачёв: СКА нельзя было доводить до такого, нельзя давать «Динамо» Мн столько шансов

Нападающий СКА Владимир Ткачёв прокомментировал результат второго матча серии с минским «Динамо» (6:4, 2-0 — в серии).

«Хорошо начали, забили хорошие голы. Потом что-то произошло. Будем разбираться. Ведём 2-0, будем настраиваться на следующий матч. Мои четыре передачи? Партнёры молодцы, что забили. Рад за них. Мы не должны были доводить матч до такого. Надо в Минске хорошо сыграть в обороне, а в нападении мы справимся и забьём свои голы.

Мы всегда выходим играть на атаку. Хочется быстрее забить, повести в счёте, а там, как пойдёт. Нельзя было давать «Динамо» столько шансов.

Как играть против Фальковского? Стараться делать всё быстрее и играть через партнёров. Вот и весь хоккей.

«Динамо» — хорошая команда. Они привыкают, но нам надо играть с позиции атаки: больше бросать и больше лезть на ворота. И подправить некоторые моменты, чтобы в дальнейшем не было такого, как сегодня», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.