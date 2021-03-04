Хартли: видел провокацию Хольцера, как и все на арене. Таким жестам нет места в спорте

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат второго матча серии с «Автомобилистом» (4:3, 2-0 — в серии).

«В хоккее всё решают ошибки физические и психологические. Да, сегодня мы были недостаточно хороши в некоторых моментах, не так остро действовали, но мы одержали победу за счёт характера, за счёт работы. На третий период наши парни вышли заряженными и сделали своё дело. Во втором периоде мы перемудрили, много теряли шайбу, и «Автомобилист» этим воспользовался.

У Чинахова повреждение. Да, оно серьёзнее, чем мы надеялись, он не катается и не играет.

Я видел провокации Хольцера, как и все на арене (в первом периоде защитник «Автомобилиста» показал игрокам «Авангарда» жест «перерезанное горло». — Прим. «Чемпионата»). Этим жестам нет места в спорте, но здесь я ничего не могу поделать, всё оставлю на совесть лиги», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.