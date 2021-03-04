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Толчинский: я сильно испугался за арбитра, следующую смену было тяжело играть

Толчинский: я сильно испугался за арбитра, следующую смену было тяжело играть
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат второго матча серии с «Автомобилистом» (4:3, 2-0 — в серии).

«Очень тяжёлый матч. Соперник нас давил во втором периоде, в третьем пришлось отыгрываться. Слава богу, получилось. У меня нет никаких мыслей о том, чтобы что-то доказать Питерсу. Это уже давно было, я даже не думал об этом до вчерашнего дня, когда прочитал новости.

Конечно, работа наших видеотренеров эмоционально зарядила. Они просто герои сегодня! Это придало нам огромный импульс. Момент с лайнсменом нас дезориентировал, я очень сильно испугался за него и следующую смену было тяжело играть. Слава богу, с ним вроде бы всё хорошо.

Костин — большой молодец. То, что он делает, очень помогает команде. Он бьётся. Раскалывает людей, это заряжает и придаёт энергию команде. Люди, которые против нас играют, начинают его бояться», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Шайба Ковальчука принесла «Авангарду» победу во втором матче серии с «Автомобилистом»
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