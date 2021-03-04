Белоусов: «Автомобилист» будет пытаться что-то изменить в домашней серии

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов прокомментировал результат второго матча серии с «Авангардом» (3:4, 0-2 в серии).

«Равная игра была. Думаю, что нам с такой командой не стоит удаляться. У нас есть время изменить что-то в домашней серии, будем пытаться. Сегодня лучше игра давалась, начали шайбу держать в чужой зоне, больше набрасывать на ворота, моменты появились. Два периода мы хорошо играли, но в третьем всё как-то испортилось. Больше эмоций сегодня? Это плей-офф, никто не хочет уступать. Первая игра была как разведка, сегодня стало больше силовой составляющей.

Жесты Хольцера? Он парень эмоциональный, кровь кипит. Никто не хочет уступать, от этого всё и идёт», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.