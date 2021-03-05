Судья потерял сознание, Ковальчук вывел свою команду вперёд. Фото победы «Авангарда»

Вчера, 4 марта, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Автором победной шайбы стал капитан омского клуба Илья Ковальчук. Два очка в составе «Авангарда» набрал Сергей Толчинский (1+1). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 23 броска. У «Автомобилиста» отличились Вячеслав Литовченко, Павел Куликов и Георгий Белоусов.
«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.
Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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