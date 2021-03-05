Самедов хохотал с Ворониным, Лишка затевал драку. Фото победы «Северстали»

Вчера, 4 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи.
«Ещё на раскатке просили ребят собраться, потому что катались так, словно недооценили соперника. Это всё и перешло на игру. В первом периоде имели четыре выхода «два в один» — не забили ни одного гола. А когда нет полной собранности, тогда и шайба не летит в ворота. Имели достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Ну и подарили сопернику шайбы. Три гола «Северстали» после подправлений – сначала Гуслистов, потом Петунин, потом Кагарлицкий в свои ворота. Проиграли свой пятак. То, что было хорошо в первом матче, сегодня не выполнили. Мы видели ошибки, которые команда сделала в третьем периоде. Они выдавали такие передачи… Скорее всего, хотели отыграться, а получилось всё наоборот».
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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