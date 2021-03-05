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Опубликовано фото братьев Свечниковых перед игрой «Каролина» — «Детройт»

Опубликовано фото братьев Свечниковых перед игрой «Каролина» — «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0
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Пресс-служба клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» опубликовала в «Твиттере» фотографию Андрея Свечникова с братом Евгением Свечниковым, сделанную на раскатке перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

«Братья Свеч», — гласит подпись к опубликованному снимку.

Напомним, что Евгений Свечников был вызван в основу «Детройта» накануне игры с «Каролиной». Таким образом, он впервые может сыграть против младшего брата — Андрея Свечникова, который выступает за «Каролину».

В нынешнем сезоне Евгений Свечников принял участие в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 2 шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».

20-летний Андрей Свечников в 22 матчах набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.

Е. Свечникова вызвали в основу «Детройта». Он впервые может сыграть против брата в НХЛ
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