Опубликовано фото братьев Свечниковых перед игрой «Каролина» — «Детройт»

Пресс-служба клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» опубликовала в «Твиттере» фотографию Андрея Свечникова с братом Евгением Свечниковым, сделанную на раскатке перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».



«Братья Свеч», — гласит подпись к опубликованному снимку.

Напомним, что Евгений Свечников был вызван в основу «Детройта» накануне игры с «Каролиной». Таким образом, он впервые может сыграть против младшего брата — Андрея Свечникова, который выступает за «Каролину».



В нынешнем сезоне Евгений Свечников принял участие в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 2 шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».



20-летний Андрей Свечников в 22 матчах набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.