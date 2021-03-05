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«Питтсбург» в первые 4 минуты матча забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфии»

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз».



В первые 4 минуты поединка хоккеистами «Пингвинз» в ворота голкипера «Флайерз» Брайана Эллиотта было отправлено 3 безответные шайбы. По разу отличились защитники Крис Летанг и Марк Фридман, а также форвард Джаред Макканн, которому ассистировали Каспери Капанен и Евгений Малкин.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

34-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал 14-й балл за результативность, в текущем сезоне на его счету 4 гола и 10 голевых передач при показателе полезности «7».