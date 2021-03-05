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«Питтсбург» в первые 4 минуты матча забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфии»

«Питтсбург» в первые 4 минуты матча забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз».

В первые 4 минуты поединка хоккеистами «Пингвинз» в ворота голкипера «Флайерз» Брайана Эллиотта было отправлено 3 безответные шайбы. По разу отличились защитники Крис Летанг и Марк Фридман, а также форвард Джаред Макканн, которому ассистировали Каспери Капанен и Евгений Малкин.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

34-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал 14-й балл за результативность, в текущем сезоне на его счету 4 гола и 10 голевых передач при показателе полезности «7».

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