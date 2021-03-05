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Свечников отметился 8-й заброшенной шайбой в сезоне, сравняв счёт в матче с «Детройтом»

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимает «Детройт Ред Уингз». Идёт 1-й период, в матче ничья – 1:1.

На 12-й минуте встречи российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников реализовал численное преимущество команды, нанеся точный бросок из зоны одного из круга вбрасываний, тем самым сравняв счёт в матче. Результативные передачи записали на свой счёт Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.

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Напомним, что накануне игры с «Каролиной» в основу «Детройта» был вызван брат Андрея Свечникова – Евгений. Таким образом, братья впервые проводят очную встречу в НХЛ.

20-летний Андрей Свечников в 22 матчах набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.