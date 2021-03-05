Свечников отметился 8-й заброшенной шайбой в сезоне, сравняв счёт в матче с «Детройтом»

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимает «Детройт Ред Уингз». Идёт 1-й период, в матче ничья – 1:1.
На 12-й минуте встречи российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников реализовал численное преимущество команды, нанеся точный бросок из зоны одного из круга вбрасываний, тем самым сравняв счёт в матче. Результативные передачи записали на свой счёт Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Напомним, что накануне игры с «Каролиной» в основу «Детройта» был вызван брат Андрея Свечникова – Евгений. Таким образом, братья впервые проводят очную встречу в НХЛ.
20-летний Андрей Свечников в 22 матчах набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.
- 5 марта 2021
-
03:40
-
03:26
-
03:06
-
02:13
- 4 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:47
-
23:42
-
23:39
-
23:32
-
23:29
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:34
-
21:05
-
20:31
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:39
-
18:47
-
18:26
-
18:04
-
17:46
-
16:55