Василевский стал рекордсменом «Тампы» по длительности сухой серии

26-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вписал своё имя в историю клуба. Об этом сообщает журналист Брайан Бёрнс в «Твиттере».
Как отмечает источник, российский голкипер стал рекордсменом «Тампы» по длительности сухой серии – к этой минуте в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (0:0 после 1-го периода) Василевский преодолел отметку 202 минуты 46 секунд без пропущенных шайб и превзошёл показатель прошлого обладателя достижения вратаря Джона Грэма, установленного в сезоне-2005/2006.
Напомним, что Василевский отыграл на ноль три прошлые игры – две с «Даллас Старз» и одну с «Каролиной Харрикейнз», в общей сложности отразив 73 броска по воротам. Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер провёл 17 встреч (все – в старте), выиграв 13 из них и продемонстрировав 94,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 1,65 шайбы за игру.
- 5 марта 2021
-
04:45
-
04:30
-
03:40
-
03:26
-
03:06
-
02:13
- 4 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:47
-
23:42
-
23:39
-
23:32
-
23:29
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:34
-
21:05
-
20:31
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:39
-
18:47
-
18:26
-
18:04