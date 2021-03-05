Василевский стал рекордсменом «Тампы» по длительности сухой серии

26-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вписал своё имя в историю клуба. Об этом сообщает журналист Брайан Бёрнс в «Твиттере».



Как отмечает источник, российский голкипер стал рекордсменом «Тампы» по длительности сухой серии – к этой минуте в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (0:0 после 1-го периода) Василевский преодолел отметку 202 минуты 46 секунд без пропущенных шайб и превзошёл показатель прошлого обладателя достижения вратаря Джона Грэма, установленного в сезоне-2005/2006.



Напомним, что Василевский отыграл на ноль три прошлые игры – две с «Даллас Старз» и одну с «Каролиной Харрикейнз», в общей сложности отразив 73 броска по воротам. Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер провёл 17 встреч (все – в старте), выиграв 13 из них и продемонстрировав 94,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 1,65 шайбы за игру.

The Athletic: Василевский — главный кандидат на «Везину» и претендент на «Харт Трофи»