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«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало», у Сорокина 16 сейвов

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало», у Сорокина 16 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон, Мэтт Мартин (2), Энтони Бовиллье и Джордан Эберле. Российский вратарь Илья Сорокин совершил 16 сейвов из 18 брсоков. Другой голкипер Семён Варламов на лёд не выходил. За «Баффало» голы забили Тейлор Холл и Расмус Ристолайнен.

Для «Айлендерс» это седьмая победа в последних 10 играх, у «Баффало» это восьмое поражение в последних 10 встречах. В своём предыдущем матче «Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» (2:1), а «Баффало» уступил «Рейнджерс» (2:3).

Следующие матчи 6 и 7 марта команды проведут между собой, затем «Айлендерс» 10 марта примет «Бостон Брюинз», а «Сэйбрз» сыграют с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Добсон (Эберле, Барзал) – 10:25' (5x5)   2:0 Мартин (Сизикас, Клаттербак) – 16:21' (5x5)   2:1 Холл (Икин) – 23:08' (5x5)   3:1 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 34:58' (5x5)   4:1 Эберле (Ли) – 43:14' (5x5)   4:2 Ристолайнен (Айкел, Райнхарт) – 47:23' (5x4)   5:2 Мартин (Сизикас) – 54:28' (5x5)
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