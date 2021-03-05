«Питтсбург» проиграл «Филадельфии», у Малкина результативный пас
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Клод Жиру (2) и Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов за 26.54 на льду совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».
За «Питтсбург» голы забили Крис Летанг, Марк Фридман и Джаред Макканн. Нападающий Евгений Малкин за 19.26 на площадке сделал четыре броска по воротам соперника и отдал результативную передачу, его показатель полезности составил «-1».
Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Флайерз» 8 марта примут «Вашингтон Кэпиталз», а «Пингвинз» 8 и 10 марта сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Летанг – 02:46' (5x5) 2:0 Фридман (Кросби, Гюнцель) – 03:20' (5x5) 3:0 Макканн (Капанен, Малкин) – 03:57' (5x5) 3:1 Кутюрье (Конечны, Ворачек) – 11:32' (5x4) 3:2 Жиру (Линдблом, Обе-Кюбель) – 26:49' (5x5) 3:3 Лотон (Жиру, Конечны) – 53:37' (5x5) 3:4 Жиру (Обе-Кюбель, Линдблом) – 57:52' (5x5)
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