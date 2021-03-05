«Питтсбург» проиграл «Филадельфии», у Малкина результативный пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Клод Жиру (2) и Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов за 26.54 на льду совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Питтсбург» голы забили Крис Летанг, Марк Фридман и Джаред Макканн. Нападающий Евгений Малкин за 19.26 на площадке сделал четыре броска по воротам соперника и отдал результативную передачу, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Флайерз» 8 марта примут «Вашингтон Кэпиталз», а «Пингвинз» 8 и 10 марта сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».