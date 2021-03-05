Сухая серия Сорокина стала третьей в истории среди «Айлендерс» среди голкиперов-новичков
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон, Мэтт Мартин (2), Энтони Бовиллье и Джордан Эберле. Российский вратарь Илья Сорокин совершил 16 сейвов из 18 броcков. Илья пропустил первую шайбу в матче на 24-й минуте встречи. Таким образом, сухая серия Сорокина в НХЛ прервалась на отметке 143 минуты 8 секунд.
Сухая серия Сорокина стала третьей в истории среди «Айлендерс» среди голкиперов-новичков. Клубный рекорд принадлежит Гленну Рёшу (178 минут 29 секунд, сезон-1975/1976). Второе место занимает Эл Монтойя, не пропускавший в сезоне-2010/2011 на протяжении 143 минут 17 секунд.
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