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«Виннипег» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль»

«Виннипег» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде в овертайме победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны (2), Мэтью Перро и Пьер-Люк Дюбуа. За «Монреаль» забили Брендан Галлахер, Тайлер Тоффоли и Кори Перри. Российский защитник Александр Романов за 18.51 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

У «Джетс» это седьмая победа в последних 10 играх, для «Канадиенс» это поражение стало восьмым в последних 10 встречах. Следующий матч 7 марта команды проведут между собой, затем «Виннипег» 10, 12 и 14 марта сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль» 9 и 11 марта проведёт выездные встречи с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Штястны (Уилер, Пионк) – 10:39' (5x5)   0:2 Перро – 15:25' (5x5)   1:2 Галлахер (Татар, Перри) – 29:53' (5x4)   2:2 Тоффоли (Судзуки, Друен) – 36:53' (5x5)   2:3 Штястны (Шайфли) – 43:39' (5x5)   3:3 Перри (Друен, Питри) – 58:36' (6x5)   3:4 Дюбуа (Элерс, Коннор) – 64:29' (3x3)
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