«Виннипег» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде в овертайме победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны (2), Мэтью Перро и Пьер-Люк Дюбуа. За «Монреаль» забили Брендан Галлахер, Тайлер Тоффоли и Кори Перри. Российский защитник Александр Романов за 18.51 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

У «Джетс» это седьмая победа в последних 10 играх, для «Канадиенс» это поражение стало восьмым в последних 10 встречах. Следующий матч 7 марта команды проведут между собой, затем «Виннипег» 10, 12 и 14 марта сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль» 9 и 11 марта проведёт выездные встречи с «Ванкувер Кэнакс».