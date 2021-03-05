«Виннипег» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде в овертайме победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны (2), Мэтью Перро и Пьер-Люк Дюбуа. За «Монреаль» забили Брендан Галлахер, Тайлер Тоффоли и Кори Перри. Российский защитник Александр Романов за 18.51 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
У «Джетс» это седьмая победа в последних 10 играх, для «Канадиенс» это поражение стало восьмым в последних 10 встречах. Следующий матч 7 марта команды проведут между собой, затем «Виннипег» 10, 12 и 14 марта сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль» 9 и 11 марта проведёт выездные встречи с «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Штястны (Уилер, Пионк) – 10:39' (5x5) 0:2 Перро – 15:25' (5x5) 1:2 Галлахер (Татар, Перри) – 29:53' (5x4) 2:2 Тоффоли (Судзуки, Друен) – 36:53' (5x5) 2:3 Штястны (Шайфли) – 43:39' (5x5) 3:3 Перри (Друен, Питри) – 58:36' (6x5) 3:4 Дюбуа (Элерс, Коннор) – 64:29' (3x3)
Рекомендуем вам
- 5 марта 2021
-
06:18
-
06:17
-
06:08
-
06:08
-
05:59
-
05:46
-
05:33
-
04:45
-
04:30
-
03:40
-
03:26
-
03:06
-
02:13
- 4 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:47
-
23:42
-
23:39
-
23:32
-
23:29
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:34
-
21:05
-
20:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам