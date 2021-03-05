Первый номер драфта НХЛ-2020 Лафренье провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (3), Павел Бучневич, Брендан Смит и Алексис Лафренье. В активе Лафренье также результативная передача в эпизоде с голом Бучневича. Таким образом, 19-летний нападающий провёл самый результативный матч в карьере в НХЛ, впервые набрав два очка в одной встрече.
Первый номер драфта НХЛ — 2020 Лафренье забил четвёртый гол в нынешнем сезоне, причём во всех матчах, когда он отличался, его команда праздновала итоговый успех. В 21 матче в активе канадца стало 7 (4+3) очков при показателе полезности «-5». Стоит заметить, что пять из семи очков Алексис набрал в последних четырёх матчах.
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