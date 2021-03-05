Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» победила «Чикаго», у Василевского 35 сейвов

«Тампа» победила «Чикаго», у Василевского 35 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Стивен Стэмкос и Блейк Коулман. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 35 сейвов из 37 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 25.47 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Нападающий Александр Волков за 7.31 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «0».

За «Чикаго» голы забили Райан Карпентер и Алекс Дебринкэт. Защитник Никита Задоров за 19.17 один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

Следующие матчи 6 и 7 марта команды проведут между собой, затем «Лайтнинг» 10 и 12 марта сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Блэкхоукс» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Карпентер (Хагель) – 27:24' (4x5)   2:0 Дебринкэт (Кейн, Мёрфи) – 34:04' (5x5)   2:1 Чирелли (Рутта, Киллорн) – 41:04' (4x5)   2:2 Стэмкос (Гурд) – 42:55' (5x5)   2:3 Киллорн (Хедман) – 64:59' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021