«Тампа» победила «Чикаго», у Василевского 35 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Стивен Стэмкос и Блейк Коулман. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 35 сейвов из 37 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 25.47 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Нападающий Александр Волков за 7.31 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «0».

За «Чикаго» голы забили Райан Карпентер и Алекс Дебринкэт. Защитник Никита Задоров за 19.17 один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

Следующие матчи 6 и 7 марта команды проведут между собой, затем «Лайтнинг» 10 и 12 марта сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Блэкхоукс» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Даллас Старз».