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Алекс Киллорн принёс победу «Тампе», забив за десятую секунды до конца овертайма

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Канадец Киллорн стал автором победной шайбы, отличившись десятую секунды до конца овертайма. 31-летний нападающий подправил шайбу в ворота после броска защитника Виктора Хедмана.

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Российский голкипер Андрей Василевский совершил 35 сейвов из 37 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 25.47 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Нападающий Александр Волков за 7.31 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «0».