«Оттава» проиграла «Калгари», несмотря на шайбу Анисимова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Ритчи, Диллон Дюбе (3), Шон Монахан, Джош Ливо и Дерек Райан.
За «Оттаву» голы забили Джош Норрис, Артём Анисимов и Райан Дзингел. Анисимов за 16.24 на площадке совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Форвард Евгений Дадонов за 16.55 на льду сделал один бросок по воротам. Его показатель полезности составил «-2». Защитник Артём Зуб провёл на площадке 19.45, его показатель полезности составил «-1». Другой защитник Никита Зайцев за 16.02 на льду заработал показатель полезности «-3».
Следующий матч 7 марта «Калгари» проведёт на выезде с «Эдмонтон Ойлерз», после чего 8 марта «Флэймз» вновь встретится с «Сенаторз».
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