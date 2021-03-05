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«Оттава» проиграла «Калгари», несмотря на шайбу Анисимова

«Оттава» проиграла «Калгари», несмотря на шайбу Анисимова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Ритчи, Диллон Дюбе (3), Шон Монахан, Джош Ливо и Дерек Райан.

За «Оттаву» голы забили Джош Норрис, Артём Анисимов и Райан Дзингел. Анисимов за 16.24 на площадке совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Форвард Евгений Дадонов за 16.55 на льду сделал один бросок по воротам. Его показатель полезности составил «-2». Защитник Артём Зуб провёл на площадке 19.45, его показатель полезности составил «-1». Другой защитник Никита Зайцев за 16.02 на льду заработал показатель полезности «-3».

Следующий матч 7 марта «Калгари» проведёт на выезде с «Эдмонтон Ойлерз», после чего 8 марта «Флэймз» вновь встретится с «Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
7 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Ритчи (Райан, Андерссон) – 02:22' (5x5)   2:0 Дюбе (Ткачук, Линдхольм) – 02:59' (5x5)   2:1 Норрис (Браун, Ткачук) – 05:25' (5x5)   3:1 Монахан – 11:56' (5x5)   4:1 Ливо (Годро, Монахан) – 19:20' (5x5)   5:1 Дюбе (Ткачук, Джордано) – 27:16' (5x5)   6:1 Дюбе (Ткачук) – 41:17' (5x5)   6:2 Анисимов (Бреннстрём, Норрис) – 42:21' (5x4)   6:3 Дзингел (Шабо) – 46:00' (5x5)   7:3 Райан (Ритчи) – 47:05' (5x5)
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