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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой матча с «Чикаго»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой матча с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2.

Первой звездой матча стал форвард Алекс Киллорн, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу. Канадец Киллорн стал автором победной шайбы, отличившись десятую секунды до конца овертайма. 31-летний нападающий подправил шайбу в ворота после броска защитника Виктора Хедмана.

Второй звездой стал российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил 35 из 37 бросков. На восьмой минуте второго периода прервалась его сухая серия. Россиянин не пропускал на протяжении 227 минут 50 секунд и стал рекордсменом своего клуба по этому показателю.

Замкнул тройку лучших игроков матча нападающий «Блэкхоукс» Брэндон Хагель, сделавший одну результативную передачу.

Алекс Киллорн принёс победу «Тампе», забив за десятую секунды до конца овертайма
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